 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Președintele Concordia vrea ca locuințele la prețuri accesibile să devină noul produs de țară al României, după modelul Prima Casă

a Scris de aniela manolea
Președintele Concordia vrea ca locuințele la prețuri accesibile să devină noul produs de țară al României, după modelul Prima Casă
Aosom
Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu propune locuințele la prețuri accesibile drept noul produs de țară al României. Planul său se bazează pe modelul de succes al programului „Prima Casă” lansat după criza financiară din anii 2008-2009.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech