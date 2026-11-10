Președintele Nicușor Dan susține o conferință de presă, “la finalul crizei politice”: “Cu mai puțină emoție, vreau să ne uităm la poza de ansamblu și apoi să ne uităm în viitor”. Video live.

Președintele Nicușor Dan a declarat că va răspunde la patru întrebări: Care este situația financiară și de ce evaluarea agențiilor de rating e crucială pentru români? De ce, deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR, o aducere a AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire pentru România, a nivelului de trai și o afectare […]

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