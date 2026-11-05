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Economie

Președintele Paraguayului a demisionat după colapsul unei bănci care deținea economiile a jumătate din populația țării

ș Scris de ștefan borcea
Președintele Paraguayului a demisionat după colapsul unei bănci care deținea economiile a jumătate din populația țării
Aosom
Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a demisionat joi, 5 noiembrie, pe fondul unei crize financiare provocate de prăbușirea băncii digitale Ueno. Decizia a fost luată în timp ce parlamentarii discutau înlăturarea sa din funcție.

Sursa: Adevarul

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