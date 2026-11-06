Președintele Paraguayului și-a anunțat demisia după prăbușirea unei bănci. Parlamentul nu îl lasă să plece - VIDEO

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, și-a anunțat demisia joi, 5 noiembrie, pe fondul scandalului provocat de prăbușirea Ueno Bank, instituție financiară care a lăsat aproape trei milioane de clienți fără acces la economii. Cu toate acestea, Peña nu a părăsit funcția, deoarece Parlamentul nu a reușit să finalizeze procedura de acceptare a demisiei. Între timp, Camera Deputaților a aprobat punerea sa sub acuzare, iar Senatul a început procedura de demitere. Decizia finală ar putea fi luată chiar vineri, 6 noiembrie.

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