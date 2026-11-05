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Economie

Preşedintele Paraguayului și-a dat demisia în urma unui scandal bancar, care a degenerat într-o criză politică

b Scris de bogdan păcurar
Preşedintele Paraguayului și-a dat demisia în urma unui scandal bancar, care a degenerat într-o criză politică
Aosom
Preşedintele Paraguayului, Santiago Peña, şi-a anunţat joi demisia, în urma unui scandal bancar care a degenerat în criză politică, în momentul în care deputaţii dezbăteau o procedură de destituire a sa.

Sursa: Digi24

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