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Economie

Președintele Paraguayului și-a dat demisia. Milioane de oameni nu mai au acces la economii, salarii și pensii după prăbușirea unei bănci digitale

m Scris de madalina bahrim
Președintele Paraguayului și-a dat demisia. Milioane de oameni nu mai au acces la economii, salarii și pensii după prăbușirea unei bănci digitale
Aosom
Milioane de oameni nu mai pot accesa economiile, salariile și pensiile după prăbușirea unei bănci digitale importante din Paraguay. Criza a ajuns până la vârful puterii: președintele tocmai și-a dat demisia. The post Președintele Paraguayului și-a dat demisia. Milioane de oameni nu mai au acces la economii, salarii și pensii după prăbușirea unei bănci digitale appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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