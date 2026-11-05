Milioane de oameni nu mai pot accesa economiile, salariile și pensiile după prăbușirea unei bănci digitale importante din Paraguay. Criza a ajuns până la vârful puterii: președintele tocmai și-a dat demisia. The post Președintele Paraguayului și-a dat demisia. Milioane de oameni nu mai au acces la economii, salarii și pensii după prăbușirea unei bănci digitale appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗