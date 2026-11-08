TIMIS. Aquatim continuă lucrările de întreținere ale propriei rețele e distribuție, iar echipele companiei vor acționa la început de săptămână în trei localități din Timiș. CITEȘTE ȘI: Performanță pentru un elev din Timișoara! A câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori din Thailanda Luni, 9 noiembrie, între orele 9-14, […] Articolul Presiune scăzută la robinete în trei localități din Timiș. Intervențiile Aquatim apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗