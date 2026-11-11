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Economie

Preţul benzinei în SUA a scăzut sub 4 dolari pe galon pentru prima dată din iulie, pe fondul ieftinirii petrolului

d Scris de dan popa
Preţul benzinei în SUA a scăzut sub 4 dolari pe galon pentru prima dată din iulie, pe fondul ieftinirii petrolului
Aosom
Preţul mediu al benzinei obişnuite în Statele Unite a coborât marţi sub pragul de 4 dolari pe galon pentru prima dată din iulie, ajungând la 3,9788 dolari, potrivit datelor Asociaţiei Americane a Automobiliştilor (AAA). Benzina s-a ieftinit cu aproximativ 17 cenţi faţă de săptămâna precedentă şi cu aproape 39 de cenţi comparativ cu luna trecută, …

Sursa: Hotnews

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