Preţul benzinei în SUA a scăzut sub 4 dolari pe galon pentru prima dată din iulie, pe fondul ieftinirii petrolului

Preţul mediu al benzinei obişnuite în Statele Unite a coborât marţi sub pragul de 4 dolari pe galon pentru prima dată din iulie, ajungând la 3,9788 dolari, potrivit datelor Asociaţiei Americane a Automobiliştilor (AAA). Benzina s-a ieftinit cu aproximativ 17 cenţi faţă de săptămâna precedentă şi cu aproape 39 de cenţi comparativ cu luna trecută, …

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