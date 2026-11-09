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Economie

Prețul cărnii de porc la poarta fermei a scăzut cu aproape 21% față de anul trecut. Cât ar putea costa porcul de Crăciun

a Scris de ana tet
Prețul cărnii de porc la poarta fermei a scăzut cu aproape 21% față de anul trecut. Cât ar putea costa porcul de Crăciun
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Cu câteva săptămâni înainte de Crăciun, prețul porcului a scăzut puternic la fermele din România. Crescătorii vând acum sub costul de producție și speră să recupereze măcar o parte din pierderi în decembrie. Șansele sunt însă mici, din cauza cărnii ieftine aduse din străinătate, potrivit unei analize publicate de Economica.net.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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