Prețul cărnii de porc la poarta fermei a scăzut cu aproape 21% față de anul trecut. Cât ar putea costa porcul de Crăciun

Cu câteva săptămâni înainte de Crăciun, prețul porcului a scăzut puternic la fermele din România. Crescătorii vând acum sub costul de producție și speră să recupereze măcar o parte din pierderi în decembrie. Șansele sunt însă mici, din cauza cărnii ieftine aduse din străinătate, potrivit unei analize publicate de Economica.net.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗