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Economie

Prețul cu care s-a vândut în Italia o trufă de un kilogram, la o licitație internațională

a Scris de adrian ilie
Prețul cu care s-a vândut în Italia o trufă de un kilogram, la o licitație internațională
Aosom
La Alba, în apropiere de Torino, a fost organizată cea de-a 27-a ediție a unei licitații mondiale de trufe, interesul cel mai mare stârnindu-l o trufă de 1,009 kilograme, scrie AFP. Trufa albă de peste un kilogram a fost adjudecată de către un cumpărător din Hong Kong care a plătit 110.000 de euro. O altă …

Sursa: Hotnews

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