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Economie

Prețul mediu al energiei pe piață a fost 352,56 euro/MWh pentru 11 noiembrie, dar contractele cu preț fix păstrează prețul convenit

t Scris de tudor dima
Prețul mediu al energiei pe piață a fost 352,56 euro/MWh pentru 11 noiembrie, dar contractele cu preț fix păstrează prețul convenit
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Energia pe piață a costat în medie 352,56 euro/MWh pentru 11 noiembrie. Un contract cu preț fix păstrează prețul convenit; la preț variabil contează clauzele.

Sursa: Ziarul Financiar

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