Prețul țițeiului a intrat sub 90 de dolari pe baril, continuând scăderea de după alegerile americane. Perspectiva unei păci în Golful Persic a provocat o cădere de aproape 25% a cotației petrolului, care acum se află la valorile de la final de august.

Prețul țițeiului Brent a intrat marți după amiază la sub 90 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii august, o scădere de aproape -3% față de luni, când a pierdut alte -6% față de vineri. De la final de octombrie, când a atins 117 dolari/baril, prețul petrolului european a pierdut […]

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