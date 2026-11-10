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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Prețul țițeiului a intrat sub 90 de dolari pe baril, continuând scăderea de după alegerile americane. Perspectiva unei păci în Golful Persic a provocat o cădere de aproape 25% a cotației petrolului, care acum se află la valorile de la final de august.

m Scris de moise.guran
Prețul țițeiului a intrat sub 90 de dolari pe baril, continuând scăderea de după alegerile americane. Perspectiva unei păci în Golful Persic a provocat o cădere de aproape 25% a cotației petrolului, care acum se află la valorile de la final de august.
Aosom
Prețul țițeiului Brent a intrat marți după amiază la sub 90 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii august, o scădere de aproape -3% față de luni, când a pierdut alte -6% față de vineri. De la final de octombrie, când a atins 117 dolari/baril, prețul petrolului european a pierdut […]

Sursa: Biziday

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