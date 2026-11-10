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Economie

Prețurile carburanților marți, 10 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

ș Scris de ștefan borcea
Prețurile carburanților marți, 10 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe
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Prețurile carburanților afișate în benzinăriile din România rămân ridicate și marți, 10 noiembrie 2026. Șoferii care caută cele mai mici tarife pot găsi benzina standard la 9,76 lei pe litru, iar motorina standard la 10,75 lei pe litru.

Sursa: Adevarul

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