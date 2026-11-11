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Economie

Prețurile carburanților miercuri, 11 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

n Scris de narcis ghiurca
Prețurile carburanților miercuri, 11 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe
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Prețurile carburanților din benzinăriile din România rămân ridicate și miercuri, 11 noiembrie. Cele mai mici tarife pentru benzina standard pornesc de la 9,77 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă cel puțin 10,75 lei pe litru.

Sursa: Adevarul

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