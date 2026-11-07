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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Preţurile locuinţelor din Marea Britanie, cea mai mare scădere din 2023

m Scris de mediafax
Preţurile locuinţelor din Marea Britanie, cea mai mare scădere din 2023
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Preţurile locuinţelor din Marea Britanie au scăzut în octombrie cu 0,6% faţă de luna anterioară. Este cea mai mare scădere din ultimii trei ani. Dobânzile mari la credite, alimentate de inflaţia provocată de războiul din Orientul Mijlociu, îi fac pe cumpărători tot mai prudenţi.

Sursa: Zf Ro

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