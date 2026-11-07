Preţurile locuinţelor din Marea Britanie, cea mai mare scădere din 2023

Preţurile locuinţelor din Marea Britanie au scăzut în octombrie cu 0,6% faţă de luna anterioară. Este cea mai mare scădere din ultimii trei ani. Dobânzile mari la credite, alimentate de inflaţia provocată de războiul din Orientul Mijlociu, îi fac pe cumpărători tot mai prudenţi.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗