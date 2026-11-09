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Economie

Preţurile locuinţelor din UE, mai mari decât veniturile. România, declin sever

f Scris de florentina constantin
Preţurile locuinţelor din UE, mai mari decât veniturile. România, declin sever
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Raportul dintre preţul locuinţelor şi venituri în Uniunea Europeană era mai mare cu 6,8% în 2025 faţă de 2015, ceea ce înseamnă că în ultimul deceniu preţurile locuinţelor au crescut mai mult decât...

Sursa: Dcnews

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