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Economie

Prețurile petrolului au scăzut cu 16% într-o săptămână. Este cea mai accentuată scădere săptămânală de la începutul pandemiei de COVID-19

o Scris de olivia andrei
Prețurile petrolului au scăzut cu 16% într-o săptămână. Este cea mai accentuată scădere săptămânală de la începutul pandemiei de COVID-19
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Prețul petrolului continuă să scadă pe piețele internaționale, pe fondul semnalelor de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu venite de la Washington. Cotația petrolului Brent a coborât cu 2%, până la 96,17 dolari pe baril, în timp ce sortimentul american WTI a înregistrat o scădere de 1,5%, ajungând la 89,46 dolari pe baril.

Sursa: Ziare

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