 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Prețurile producției industriale au crescut cu aproape 14% într-un an. Energia și produsele petroliere s-au scumpit cel mai mult

a Scris de afrodita cicovschi
Prețurile producției industriale au crescut cu aproape 14% într-un an. Energia și produsele petroliere s-au scumpit cel mai mult
Aosom
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 13,8% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce, comparativ cu august, avansul a fost de 2,6%, arată datele INS. Cele mai mari scumpiri anuale au fost înregistrate în industria energetică.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech