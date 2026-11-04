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Economie

Prima acciză înghețată sub actuala guvernare! S-a dat un vot în unanimitate în comisia de specialitate din Camera Deputaților

e Scris de eugen dinu
Prima acciză înghețată sub actuala guvernare! S-a dat un vot în unanimitate în comisia de specialitate din Camera Deputaților
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Prima acciză înghețată sub actuala guvernare! S-a dat un vot în unanimitate în comisia de specialitate din Camera Deputaților

Sursa: Stiri Pe Surse

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