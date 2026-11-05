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Economie

Primăria Capitalei lansează licitația pentru 79 de tramvaie noi. Contractul este estimat la peste 1,4 miliarde de lei

a Scris de andrei rachieru
Primăria Capitalei lansează licitația pentru 79 de tramvaie noi. Contractul este estimat la peste 1,4 miliarde de lei
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi lansarea procedurii internaționale pentru achiziționarea a 79 de tramvaie noi destinate transportului public din București. Valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 de lei, fără TVA, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 10 decembrie 2026.

Sursa: Mediafax Ro

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