Primăria Capitalei lansează licitația pentru 79 de tramvaie noi. Contractul este estimat la peste 1,4 miliarde de lei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi lansarea procedurii internaționale pentru achiziționarea a 79 de tramvaie noi destinate transportului public din București. Valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 de lei, fără TVA, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 10 decembrie 2026.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗