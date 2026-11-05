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Economie

Primăria Florești amenajează un drum de acces spre stația CFR

z Scris de ziarul de ploiești
Primăria Florești amenajează un drum de acces spre stația CFR
Aosom
Primăria Florești amenajează un drum de acces spre stația CFR din localitate, pentru a facilita transportul cetățenilor. Este vorba despre o porțiune rămasă neasfaltată, din prelungirea străzii care pleacă de la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza și ajunge până în zona din dreptul Gării Florești. Indicatorii tehnico-economici ai lucrării au fost deja aprobați și se […] Articolul Primăria Florești amenajează un drum de acces spre stația CFR apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit

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