 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Primăria Sectorului 6 vrea să construiască o nouă ieșire spre autostrada A1

b Scris de bogdan păcurar
Primăria Sectorului 6 vrea să construiască o nouă ieșire spre autostrada A1
Aosom
Primăria Sectorului 6 intenţionează să reducă aglomeraţia din vestul Sectorului 6 şi să le ofere şoferilor o alternativă la bulevardul Iuliu Maniu. Potrivit primarului Paul Moldovan, în prezent problema este că şoferii care vin de pe strada Preciziei şi vor să ajungă pe Autostrada A1 sunt nevoiţi să întoarcă pe Bd. Iuliu Maniu.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech