Primăria Sectorului 6 vrea să construiască o nouă ieșire spre autostrada A1

Primăria Sectorului 6 intenţionează să reducă aglomeraţia din vestul Sectorului 6 şi să le ofere şoferilor o alternativă la bulevardul Iuliu Maniu. Potrivit primarului Paul Moldovan, în prezent problema este că şoferii care vin de pe strada Preciziei şi vor să ajungă pe Autostrada A1 sunt nevoiţi să întoarcă pe Bd. Iuliu Maniu.

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