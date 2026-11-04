Primăria Sibiu organizează o nouă licitație pentru închirierea unor terenuri destinate teraselor sezoniere din centrul orașului. Este vorba despre nouă amplasamente din Piața Mare și unul de pe strada General Magheru, cu o suprafață totală de aproape 1.000 de metri pătrați. Licitația va avea loc în 27 noiembrie, iar ofertele pot fi depuse până cu […] The post Primăria Sibiu scoate la licitație încă 10 spații pentru terase în Piața Mare și pe strada Magheru appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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