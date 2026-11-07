Primăria Strunga din județul Iași caută o firmă care să preia gestionarea serviciului de iluminat public din localitate. Administrația publică locală a lansat, pe data de 5 noiembrie 2026, procedura de licitație pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul este estimat la suma de aproape 300.000 de lei, fără TVA. Detalii contract și […] The post Primăria Strunga oferă contract de 300.000 lei pentru iluminat public! Care firme au șanse? first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗