Primăria Municipiului Suceava, aduce la cunoștința publicului interesat începerea emiterii abonamentelor de parcare pentru zona Grigore Antipa și Iacob Zadik din cartierul Burdujeni(Cuza 3) începând cu data de 13 noiembrie. Depunerea cererilor se face de la ora 14:00 Cererile se depun exclusiv online pe platforma parcari.primariasv.ro Locurile de parcare se vor procesa în ordinea depunerilor […] The post Primăria Suceava începe emiterea abonamentelor de parcare pentru zona Grigore Antipa și Iacob Zadik din Burdujeni începând cu data de 13 noiembrie first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗