Primarul comunei Dărmănești Dan Chidoveț anunță finalizarea asfaltării unei noi străzi din zona Chilibancina, ulița Romaniucova. El a dat asigurări că modernizarea infrastructurii rutiere va continua ”cu răbdare, muncă și în funcție de posibilitățile financiare”. ”Chiar dacă vremea este friguroasă și ne-a prins și lăsarea serii, nu am renunțat până nu am dus la bun […] The post Primarul Dan Chidoveț anunță finalizarea asfaltării unei noi străzi din zona Chilibancina din Dărmănești. ”Pas cu pas, stradă cu stradă, continuăm să dezvoltăm comuna și să îmbunătățim condițiile de trai pentru toți locuitorii” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗