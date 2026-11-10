Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a declarat, astăzi, că bugetul alocat anul acesta pentru organizarea evenimentelor din perioada sărbătorilor de iarnă nu depășește suma de 2 euro pe locuitor al municipiului. „La scară largă, orașul e ca o sufragerie mare, o cameră comună în care trăim, de care trebuie să avem grijă și care are nevoie […] The post Primarul Vasile Rîmbu spune că bugetul pentru evenimentele din perioada sărbătorilor de iarnă nu depășește suma de 2 euro/locuitor. „Am păstrat măsura cumpătării dar va fi frumos” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗