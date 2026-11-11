Primele hiper-centre de date AI din România. Vor consuma energie cât tot Bucureștiul într-o zi de caniculă, dar permanent, zi și noapte

Autoritățile din România discută deja cu investitorii în mari centre de date AI, iar Transelectrica a emis avize tehnice de racordare pentru primele astfel de capacități. Mari centre AI în România „Ne întâlnim permanent cu consumatorii de energie electrică, inclusiv cu potențiali investitori în centre de date. Dacă anul acesta am suferit din punct de …

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