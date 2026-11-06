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Economie

Primesc copii ucraineni alocații de 3.800 de lei pe lună? Un expert economist explică cum stă situația de fapt și de unde a pornit informația

m Scris de maria mora
Primesc copii ucraineni alocații de 3.800 de lei pe lună? Un expert economist explică cum stă situația de fapt și de unde a pornit informația
Aosom
Analistul economic Adrian Negrescu face lumină în scandalul legat de alocațiile acordate copiilor ucraineni, după ce, de la începerea războiului, informații legate de faptul că aceștia primesc sume de până la zece ori mai mari decât copiii români, se propagă în special online și stârnesc controverse în societate.

Sursa: Ziare

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