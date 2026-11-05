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Economie

Primul impozit care dispare la 1 ianuarie. Ministrul de Finanțe: „Ne menținem acest angajament”

c Scris de clarice dinu
Primul impozit care dispare la 1 ianuarie. Ministrul de Finanțe: „Ne menținem acest angajament”
Aosom
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat, joi, că guvernul își menține angajamentul de a elimina de la 1 ianuarie 2027 impozitul minim pe cifra de afaceri. „De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri. E o promisiune pe care am făcut-o în 2025 în momentul în care am redus acest impozit …

Sursa: Hotnews

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