Sursa foto: Pexels.com Copilul observă că părinții plătesc facturi, amână cumpărături, pun bani deoparte sau folosesc cardul fără să vorbească despre ce se întâmplă în spatele fiecărei decizii. Chiar și fără explicații, el își formează o imagine despre bani. Uneori, imaginea este clară. Alteori, banii par să dispară pur și simplu. Educația financiară a […] The post Primul pas în educația financiară a minorului prin exemplul propriilor părinți first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi Citește mai departe la sursa originală ↗