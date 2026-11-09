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Economie

Primul resort landscape din lume, cu camere care se rotesc la 360 de grade după soare, se construiește în România cu 10 milioane de euro. Cât costă două nopți de cazare

a Scris de ana tet
Primul resort landscape din lume, cu camere care se rotesc la 360 de grade după soare, se construiește în România cu 10 milioane de euro. Cât costă două nopți de cazare
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Un hotel neobișnuit, în care turiștii vor putea să-și rotească întreaga cameră la 360 de grade, prin simpla apăsare a unui buton, se construiește în România, în județul Sibiu. Investiția inițială este estimată la aproximativ 3 milioane de euro, iar primele sejururi sunt programate pentru vara anului 2027. Prețurile anunțate sunt însă pe măsura exclusivității proiectului: până la 3.500 de euro pentru trei nopți de cazare, pentru două persoane, scrie Turnul Sfatului.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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