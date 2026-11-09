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Economie

Primul strat de asfalt pe încă patru străzi din Turda

o Scris de oana doroșenco
Primul strat de asfalt pe încă patru străzi din Turda
Aosom
Primul strat de asfalt a fost așternut pe încă patru străzi din Turda.

Sursa: Ziua De Cluj

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