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Economie

Probleme în sistemul de termoficare din București. Ce sectoare sunt afectate și când revine căldura

m Scris de mirea andreea
Probleme în sistemul de termoficare din București. Ce sectoare sunt afectate și când revine căldura
Aosom
Locuitorii din mai multe zone ale Capitalei se confruntă cu probleme în furnizarea căldurii și a apei calde, pe fondul avariilor și al capacității reduse de producție a centralelor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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