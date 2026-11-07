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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Problemele se agravează pentru DAN AIR. După insolvență, compania pierde contractul cu ROMATSA. Zborurile, condiționate de plata în avans

m Scris de marius vale
Problemele se agravează pentru DAN AIR. După insolvență, compania pierde contractul cu ROMATSA. Zborurile, condiționate de plata în avans
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Compania aeriană DAN AIR se confruntă cu noi probleme, la doar o zi după ce instanța a decis intrarea sa în insolvență. ROMATSA a reziliat contractul cu operatorul aerian din cauza unor datorii de peste două milioane de lei, acumulate de la începutul anului. Avioanele companiei vor putea continua să opereze, însă serviciile de navigație aeriană trebuie achitate înainte de decolare. Între timp, DAN AIR contestă decizia și solicită anularea măsurii.

Sursa: Mediafax Ro

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