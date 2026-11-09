TIMIȘOARA. Primăria Timișoara anunță că a identificat o soluție pentru cei care au solicitat și obținut certificate de urbanism înainte de 28 octombrie 2026, în baza PUG 2023, anulat în instanță. Acestea pot continuă procedurile de autorizare potrivit reglementărilor în vigoare la momentul solicitării certificatului, fără să fie nevoie să obțină un certificat nou. CITEȘTE […] Articolul Procedurile de autorizare începute în baza PUG-ului anulat pot continua fără un nou certificat de urbanism. Anunțul Primăriei Timișoara apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗