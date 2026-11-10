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Economie

Producătorii de oţel din Italia îşi închid progresiv capacităţile de producţie

a Scris de andreea năstase
Producătorii de oţel din Italia îşi închid progresiv capacităţile de producţie
Aosom
Marii producători italieni de oţel îşi închid progresiv capacităţile de producţie, majorarea preţurilor la electricitate şi gaze făcând operaţiunile nesustenabile din punct de vedere economic

Sursa: Stiri Pe Surse

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