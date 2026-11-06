 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Producția de vin din Franța ar putea fi mai mare decât se estima inițial

a Scris de alecsandru ionescu
Producția de vin din Franța ar putea fi mai mare decât se estima inițial
Aosom
Ministerul Agriculturii din Franţa a revizuit în creştere estimările privind producţia de vin a ţării din 2026, pe fondul randamentelor peste aşteptări din unele regiuni majore, deşi se menţin problemele legate de recoltă, în urma reducerii suprafeţe...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech