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Economie

Producția nucleară a României era de zero MW miercuri dimineață, iar importurile de curent au crescut. Clienții cu preț fix plătesc energia la prețul din contract

t Scris de tudor dima
Producția nucleară a României era de zero MW miercuri dimineață, iar importurile de curent au crescut. Clienții cu preț fix plătesc energia la prețul din contract
Aosom
Producția nucleară a României era de zero MW, iar importurile au crescut. La preț fix, energia se plătește conform contractului.

Sursa: Ziarul Financiar

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