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Economie

Profitul trimestrial al Aramco a crescut cu 9%, la 31,2 miliarde de dolari, susţinut de marjele de rafinare mai mari în contextul războiului din Iran

r Scris de roxana popa, redactor
Profitul trimestrial al Aramco a crescut cu 9%, la 31,2 miliarde de dolari, susţinut de marjele de rafinare mai mari în contextul războiului din Iran
Aosom
Profitul net ajustat a ajuns la 31,2 miliarde de dolari, faţă de 28,6 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind estimarea medie a analiştilor, de 30,66 miliarde de dolari

Sursa: Stiri Pe Surse

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