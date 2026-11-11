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Economie

Program de iarnă la piața volantă din zona Parcului Stadion

a Scris de anca mureşan
Program de iarnă la piața volantă din zona Parcului Stadion
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Primăria Municipiului Cluj-Napoca informează cetățenii că, începând cu această sâmbătă, 14 noiembrie, programul de funcționare al pieței volante din zona Parcului Stadion se modifică, pentru a fi adaptat temperaturilor scăzut

Sursa: Ziua De Cluj

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