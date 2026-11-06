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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Program de lucru mai scurt în România - Modelul european analizat de autorități

m Scris de melissa dobrea
Program de lucru mai scurt în România - Modelul european analizat de autorități
Aosom
Românii muncesc mai mult decât media europeană, dar câștigă considerabil mai puțin. În acest context, Consiliul Economic și Social analizează posibilitatea reducerii programului de lucru. Psihologul Bogdan Cotigă și liderul sindical Bogdan Hossu explică efectele unei asemenea măsuri.

Sursa: Adevarul

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