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Economie

Proiect de lege. Ajutor la chirie și transport pentru tinerii din Cluj. Ce condiții trebuie să îndeplinească

a Scris de anca mureşan
Proiect de lege. Ajutor la chirie și transport pentru tinerii din Cluj. Ce condiții trebuie să îndeplinească
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Un proiect depus în Parlament propune un ajutor pentru chirie și transport mai ieftin pentru tinerii angajați. Măsurile sunt însă în stadiul de propunere și nu pot fi solicitate deocamdată.

Sursa: Ziua De Cluj

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