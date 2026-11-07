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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Proiect de lege. Statul ar putea plăti până la 600 de lei lunar pentru chiria tinerilor, în anumite condiții

d Scris de doina plăcintă
Proiect de lege. Statul ar putea plăti până la 600 de lei lunar pentru chiria tinerilor, în anumite condiții
Aosom
Chiria, garanția pentru locuință și transportul pot înghiți o bună parte din salariul unui tânăr care se mută într-un oraș mare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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