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Economie

Proiect ‘Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Sectorul 6 al Municipiului București – LOT 2’ Cod SMIS 328801 (Amos News)

z Scris de ziar com copyright directway
Proiect ‘Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Sectorul 6 al Municipiului București – LOT 2’ Cod SMIS 328801 (Amos News)
Aosom
Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de beneï¬ ciar, anunță ï¬ nalizarea, la data (…)

Sursa: Ziar.com

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