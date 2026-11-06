Consiliul Local Suceava a aprobat, astăzi, proiectul estimat la o valoare de aproape 6 milioane de lei pentru modernizarea zonei din jurul statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare din parcul Șipote-Cetate. Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri. Proiectul a fist inițiat de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul […] The post Proiectul estimat la 5,8 milioane de lei privind modernizarea zonei din jurul statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare aprobat de Consiliul Local Suceava. Primarul Rîmbu: ”Trebuie să ne desprindem de emoția supraevaluării pentru că piața reglează” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗