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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Promit salarii mari, dar banii din buzunar sunt alții. Ce se întâmplă pe piața muncii din România

d Scris de daniel mihai dragomir
Promit salarii mari, dar banii din buzunar sunt alții. Ce se întâmplă pe piața muncii din România
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Bonusurile, orele suplimentare și cheltuielile pot schimba venitul real. Ce trebuie să verifici înainte să accepți o ofertă de muncă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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