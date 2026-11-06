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Economie

Proprietarii de locuințe și mașini peste pragurile legale au 20 de zile să depună declarația după notificarea ANAF

t Scris de tudor dima
Proprietarii de locuințe și mașini peste pragurile legale au 20 de zile să depună declarația după notificarea ANAF
Aosom
Impozitul special se declară în 20 de zile de la notificare. Declarația depusă în 60 de zile de la comunicarea deciziei anulează calculul din oficiu.

Sursa: Ziarul Financiar

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