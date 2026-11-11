Banii pentru energia trimisă în rețea nu se mai acordă la 24 de luni, iar excedentul poate ajunge să acopere și factura la gaze. The post Prosumatorii vor fi plătiți lunar pentru energia din rețea. Când primesc sumele restante, potrivit normelor ANRE appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗