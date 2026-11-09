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Economie

PSD discută, luni, viitorul pensiilor și al salariilor. Măsuri pentru 2027, analizate în BPN (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
PSD discută, luni, viitorul pensiilor și al salariilor. Măsuri pentru 2027, analizate în BPN (DCNews)
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Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 9 noiembrie 2026, într-o ședință în care vor (…)

Sursa: Ziar.com

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